Bürger entscheiden über Limburger Tauben: Sollen Tiere getötet werden?

Von Stefan Dickmann

i Eine Taube macht einen Spazierweg an der Lahn in Limburg. Im Hintergrund sind Dom und alte Lahnbrücke zu sehen. Foto: Stefan Dickmann

Am kommenden Sonntagabend, 9. Juni, steht fest, was mit den bis zu 700 Stadttauben in der Innenstadt von Limburg passiert, denn dann liegt das Ergebnis des Bürgerentscheids vor. Die Bürger der Domstadt sind aufgerufen, zu entscheiden, ob die mittlerweile zu zahlreich gewordenen Stadttauben in der Innenstadt, deren Kot ein großes Problem darstellt, als „Schädlinge“ getötet werden dürfen oder nicht.