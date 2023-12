Plus Nastätten Budenpracht, Bühnenauftritte und Streichelschweine: Nastätter Weihnachtsstraße lockt bei Dauerfrost Der nette Nikolaus muss sich um Dankbarkeit von Kindern und Erwachsenen nicht sorgen, als er mit Knecht Ruprecht als Begleiter und Weckmännern im Sack über die Nastätter Weihnachtsstraße läuft. „Gesunde Rentiere wünschen wir“, revanchiert sich ein Vater nach der unverhofften Bescherung. Weiter kann der Spaziergang gehen, vorüber an 43 angemeldeten Ständen im Dauerfrost. Für zwei Tage ist die Nastätter Römerstraße somit wieder zur Weihnachtsstraße geworden. Von Thorsten Stötzer

Organisiert hat die Veranstaltung neuerlich der Gewerbeverein Nastätten und Umgebung in Zusammenarbeit mit der Stadt. Trockenes und kaltes Wetter, so wie es für Weihnachtsmärkte erhofft wird, belohnt die Bemühungen. Manchem mag es etwas zu eisig sein unter freiem Himmel, aber sonntags zeigt sich die Sonne so freigiebig wie lange nicht ...