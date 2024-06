Plus Braubach Braubacher Stadtratswahl: CDU und FBL mit je acht Sitzen Von Michael Stoll i Die Mehrheitsverhältnisse in Braubach haben sich bei der Stadtratswahl verändert. Foto: Sascha Ditscher Im Rennen um die 20 Sitze im Braubacher Stadtrat deutet sich schon früh an, dass entweder FBL oder CDU stärkste Kraft werden. Am Ende gibt es ein Patt, wie schon bei der Kommunalwahl 2019. Die FBL kommt mit 39,7 Prozent auf 8 Sitze, ebenso wie die CDU, die 39,5 Prozent erreicht. Beide hatten zuletzt je 7 Sitze im Rat. Verlierer der Wahl ist die SPD, die mit 20,8 Prozent von bisher 6 auf nunmehr 4 Sitze abrutscht. Lesezeit: 2 Minuten

Das erste Teilergebnis der Braubacher Stadtratswahlen kommt am Montagvormittag aus dem kleinsten Stadtteil Hinterwald, wo 83 Bürger zur Wahl gegangen sind. Mit 53,6 Prozent setzt sich die FBL hier an die Spitze, gefolgt von der CDU mit 32,9 und der SPD mit 13,5 Prozent. Die Tendenz setzt sich in Braubach ...