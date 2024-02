Die Deutsche Burgenvereinigung mit Sitz in der Braubacher Marksburg feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses der Stadt Braubach gaben Geschäftsführer Stefan Köhl und Michael Kirchschlager, Assistent der Geschäftsführung, bekannt, dass das Jubiläum am letzten Aprilwochenende gefeiert wird.