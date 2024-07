Plus Braubach Braubacher Burgspiele: Premiere von „Don Camillo und seine Herde“ überaus gelungen Von Ulrike Bletzer i Don Camillo (Klaus Krückemeyer, links) und Peppone (Karl Krämer) sowie das gesamte Ensemble brillierten bei der Premiere der Burgfestspiele in Braubach mit Können und viel Humor, Foto: Ulrike Bletzer „Unbedingt hingehen, das Stück ist sensationell“, empfahl eine Besucherin, ihr Handy am Ohr, kurz nach Ende der Veranstaltung. Die Premiere von „Don Camillo und seine Herde“ bei den Braubacher Burgspielen überzeugte auf ganzer Linie, begeisterte, riss mit. Lesezeit: 3 Minuten

Klar, der Stoff liefert auch eine Steilvorlage dazu: Die Geschichte rund um den schlitzohrigen Priester Don Camillo und den nicht minder bauernschlauen kommunistischen Bürgermeister Peppone, die in einem fiktiven italienischen Dorf kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs in einem ideologischem Dauerclinch miteinander liegen, besitzt alles, was eine gute Komödie gemeinhin ...