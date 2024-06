Plus Braubach Braubach hat gewählt: Günter Goß ist künftiger Stadtbürgermeister Von Michael Stoll i Günter Goß (Mitte) freut sich über den Wahlsieg. Er wird neuer Braubacher Stadtbürgermeister. Rechts neben ihm Tochter Janine. Foto: Michael Stoll Der künftige Braubacher Stadtbürgermeister heißt Günter Goß. Der CDU-Kommunalpolitiker (54) konnte bei der Wahl am Sonntag 57,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Sein Gegenkandidat Holger Puttkammer von der Freien Bürgerliste (FBL) erhielt 42,5 Prozent. So das von der Stadtverwaltung veröffentlichte Ergebnis. Lesezeit: 2 Minuten

So klar, wie sich die Wahl zum neuen Stadtbürgermeister am Ende darstellt, so spannend läuft der Wahlabend. In Hinterwald, dem kleinsten Braubacher Stadtteil, liegt der FBL-Kandidat vorn. Bei der Auszählung der Wahlbezirke Braubach Nord und Marksburgschule aber dreht sich das Blatt: Günter Goß kann hier enorm aufholen und Stimmen gutmachen. ...