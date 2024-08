Plus Lahnstein/Braubach

Brandschutz und mehr: Feuerwehr sorgt für Sicherheit bei Rhein in Flammen

i Die Rheinanlagen von Oberlahnstein locken mit einer Food-Truck-Meile. Foto: tl

Am Rhein-in-Flammen-Wochenende ist viel los am Mittelrhein – zahlreiche Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen mit leckerem Essen und Getränken locken an die verschiedenen Rheinufer, Höhepunkt dürfte für viele das Feuerwerk am Samstagabend sein. In diesem Jahr spielt auch das Wetter mit, vor allem in den vergangenen Wochen, was bei der anhaltenden Trockenheit in Vorjahren absolut nicht der Fall war.