Brand an Wohnhaus in Arzbach: Gebäude ist zurzeit unbewohnbar

Die Fassade eines Wohnhauses in Arzbach fing am Sonntagabend Feuer. Die Bewohnerin, eine ältere Dame, musste zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Außenfassade eines Wohnhauses gelagerte Gegenstände gerieten am Sonntagabend, 14. Juli, in Arzbach in Brand. Der Brand entstand in der dortigen Straße „Kluftenbäume“. DIe Ursache ist bisher noch unklar. Die ausgerückten Feuerwehren brachten das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle.

Der Gebäudeschaden ist gering. Eine 71 Jahre alte Bewohnerin musste allerdings mit Atemproblemen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Rauchgase, die in das Haus zogen, machen es fürs Erste unbewohnbar.