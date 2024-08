Plus Bornich

Bornicher Winzerfest wird 75: Ein Jubiläum rund um den Rebensaft

Von Ulrike Bletzer

i 75 Jahre Winzerfest in Bornich – ein Blick ins Fotoalbum zeigt, wie die Tradition über all die Jahrzehnte aufrechterhalten wurde. Repros: Ulrike Bletzer Foto: Ulrike Bletzer

„Ich bin beim Winzerfest dabei, seitdem ich 15 bin“, sagt Arnold Sopp. „Da kann mich nichts mehr so schnell aus der Ruhe bringen.“ Aber ohne eine Menge Vorbereitung geht es natürlich doch nicht, wenn dieses Fest, das am Freitag mit einem Comedyabend startet und am Sonntag mit dem Frühschoppen langsam ausklingt, in der gewohnten Qualität und Professionalität über die Bühne gehen soll.