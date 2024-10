Plus Nastätten

Blueland Gospel Voices: Die St.-Salvator-Kirche Nastätten erlebte ihr blaues Wunder

Von Ulrike Bletzer

i Beschwingt ging es beim Jubiläumskonzert der Blueland Gospel Voices zu. Von dem mitreißenden Auftritt ließen sich die Zuhörer in der Kirche begeistern. Foto: Ulrike Bletzer

Einfach nur ruhig dasitzen und zuhören? Doch, doch, das ging auch. Aber es fiel verdammt schwer. Zu fetzig und mitreißend war die Musik, mit der die Blueland Gospel Voices jüngst in der evangelischen St.-Salvator-Kirche in Nastätten ihren 15. Geburtstag gefeiert haben. Und so war es alles, nur keine Überraschung, dass man an nahezu allen Ecken und Enden wippende Füße, trommelnde Finger und mitklatschende Hände sah.