Blühende Lebensräume in Diez: Es summt, brummt und zwitschert

Karl Schönborn (rechts) und Ernfried Groh aus dem Vorstand des Vereins Blühende Lebensräume Diez bei der Aussaat von Blühflächen im Mai des vergangenen Jahres. In den vergangenen fünf Jahren kommt der Verein seinem Ziel, die Biodiversität zu fördern, erfolgreich nach. Foto: Archiv Rolf Kahl

In der Satzung des Diezer Vereins Blühende Lebensräume ist der Vereinszweck, die biologische Vielfalt durch mehr Aufmerksamkeit, mehr Artenvielfalt und mehr Blühflächen zu fördern, festgeschrieben. Im fünften Jahr seines Bestehens zieht der Förderverein nun eine Bilanz.

„Was haben wir als Verein in den letzten fünf Jahren zur Förderung der Biodiversität in Diez unternommen, und was haben wir damit konkret bewirkt?“ Dieser Frage wollte der Vorstand des Fördervereins nachgehen und lud Vertreter aus der Jägerschaft, des Nabu, der Landwirtschaft, des Bauhofs der Stadt Diez sowie eigene Mitglieder ...