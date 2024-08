Klingelbach/Katzenelnbogen

Blitzeinschlag in Klingelbacher Kirchturm gemeldet: Keine Beschädigungen festgestellt

i Am Samstag wurde ein Blitzeinschlag in den Klingelbacher Kirchturm gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr beobachtete die Lage, konnte den Einsatz aber zeitig beenden. Foto: Freiwillige Feuerwehr Katzenelnbogen/Groß/FF Katzenelnbogen/Groß

Am Samstag wurde die Feuerwehr Katzenelnbogen zu einem Blitzeinschlag in den Kirchturm (Klingelbach, Kirchstraße) alarmiert, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Katzenelnbogen in einer kurzen Einsatzmeldung.