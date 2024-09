Plus Nastätten

Blaufärbermarkt in Nastätten: Bienenkönigin Viktoria ist in Amt und Würden

Von Ulrike Bletzer

i Bienenkönigin Viktoria ist in Amt und Würden Foto: ubl

„Große Auswahl, nette Atmosphäre, ansprechendes Rahmenprogramm.“ Mehr Worte braucht die Besucherin aus Bad Schwalbach nicht, um auf den Punkt zu bringen, was in ihren Augen den Blaufärbermarkt ausmacht. Und offenbar nicht nur in ihren: Die Veranstaltung, die in der Nastätter Römerstraße gerade ihre 23. Runde dreht, lockt von Anfang an zahlreiche Besucher an.