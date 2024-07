Plus Diez

Blaualgen im Diezer Baggersee: Badebetrieb unterbrochen – Beprobung unauffällig

Von Johannes Koenig

i Von Altendiez aus sah man am Dienstagnachmittag kaum etwas von den Algen im Baggersee. Auch die Sichttiefe war laut LfU hoch. Foto: Natalie Zwing

„Algen! Liebe Badegäste! Leider müssen wir euch mitteilen, dass der See wegen einer zu hohen Algenkonzentration vorübergehend geschlossen bleibt.“ Am Dienstag standen Besucher des Diezer Baggersees vor verschlossenen Toren. Die Ergebnisse der Untersuchungen auf Cyanobakterien (Blaualgen) sind aber unauffällig, gab das Mainzer Landesamt für Umwelt (LfU) am Mittwochnachmittag erste Entwarnung.