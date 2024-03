Plus Birlenbach-Fachingen

Birlenbach: Neue Wählergruppe zur Kommunalwahl – Frage eines Bürgermeisterkandidaten noch offen

Von Johannes Koenig

i Mitglieder und Kandidaten der neuen Wählergruppe Foto: Birgit Waltje

Lesezeit: 2 Minuten

„Zukunft gestalten“, so heißt eine neue Wählergruppe in Birlenbach-Fachingen, die zu den Kommunalwahlen am 9. Juni antritt. Das Fundament bildet dabei der gleichnamige Verein, der sich bereits im Mai letzten Jahres gründete.