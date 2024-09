Plus Rhein-Lahn

Bienensaison neigt sich dem Ende zu: Imker gehen in Planung für kommendes Jahr

i Eine Gehörnte Mauerbiene direkt nach dem Schlupf im April dieses Jahres. Foto: Arno Dietz

Die Bienensaison geht so langsam zu Ende, und gleichzeitig auch unsere Serie über die fleißigen Insekten, die Arno Dietz vom Imkerverein Nastätten und Umgebung für uns zusammengestellt hat. Gleich zu Beginn des Septembers hat die aktuelle Polarluft auf den Beginn der kalten Jahreszeit eingestimmt. Am vergangenen Sonntag gab es in Nastätten morgens schon den ersten Raureif.