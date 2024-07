Plus Nastätten/Eswatini

Bettina Haubner aus Lierschied in Afrika: Dort helfen, wo die Not am größten ist

Von Marta Fröhlich

i 15 bis 30 Kinder werden pro Einrichtung betreut. 104 solcher Einrichtungen, der sogenannten Neighbourhood Care Points, unterhält die Thomas-Engel-Stiftung in Eswatini. Fotos: Bettina Haubner Foto: Bettina Haubner

Bettina Haubner engagiert sich bei der Thomas-Engel-Stiftung und möchte dort helfen, wo die Not am größten ist. Bei einem Besuch an den Wirkungsstätten der Stiftung trifft sie auf viele engagierte Helferinnen, aber auch auf viele Kinder, denen es am Nötigsten fehlt. Wie in Eswatini im südlichen Afrika.