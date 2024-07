Plus Gemmerich Besuch bei den Pilzköpfen: Vokalensemble Rhein-Lahn zu Gast im Beatles-Museum Gemmerich Von Ulrike Bletzer i Im Hof des Beatles-Museums gibt das Vokalensembe Rhein-Lahn noch eine Hörprobe, bevor gemeinsam gegrillt wird. Foto: Ulrike Bletzer „Heute ist für mich ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen“, bekennt Uli Schneider und nennt seinen hartnäckigen Wunsch auch gleich beim Namen: „Ich wollte schon immer mal diesen fantastischen Chor zusammen mit den Beatles auf der Abbey Road erleben.“ Schneiders Wunsch ging zwar nicht direkt dem berühmten Zebrastreifen in Erfüllung. Das tat seiner Begeisterung jedoch keinen Abbruch. Lesezeit: 3 Minuten

So ganz reiht sich das Vokalensemble Rhein-Lahn an diesem Samstagnachmittag nicht in den Gänsemarsch der über den Zebrastreifen der Abbey Road schreitenden Pilzköpfe ein – schließlich befinden wir uns in Gemmerich statt in London, und die berühmte Szene ist nur täuschend echt als Fotofolie auf dem Garagentor von Uli Schneiders ...