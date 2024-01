Besuch auf der Brückenbaustelle in Lahnstein: Start gelungen

Seit Jahresbeginn läuft die Sanierung der B 42-Hochbrücke in Lahnstein: Rund 23.000 Fahrzeuge überqueren täglich die Brücke am Lahnecktunnel, davon sind 5 Prozent Schwerlastverkehr. Im Jahr 1979 war die Überquerung eröffnet worden, nun wird sie ein Jahr lang für 14 Millionen Euro unter Vollsperrung saniert. Der Baustellenbesuch unserer Zeitung zeigt: Der Start ist gelungen, die Verantwortlichen vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez sind zufrieden.