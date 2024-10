Begutachtung wirft Fragen auf: In welchem Zustand ist die Unterführung in Braubach?

Laut DB InfraGO und Eisenbahn-Bundesamt ist diese Unterführung am Ortsausgang von Braubach in der Zustandskategorie 3 eingestuft. Was aber immer noch bedeutet, dass hier umfangreiche Schäden festgestellt wurden, die sich auf den technischen Erhaltungszustand auswirken. Umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen sind erforderlich. Christian Maxeiner von der Bürgerinitiative fragt, ob dies bei der Generalsanierung geplant ist. Foto: Michael Stoll