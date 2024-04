Plus Diez

Begegnungsfest in Diez: Aufmerksamkeit und mehr Miteinander

Von Till Kronsfoth

Unter dem Motto „Inklusion meets Geschichte“ fand unter Federführung des Vereins „gemeinsam zusammen“ am Samstag auf dem Diezer Marktplatz eine Veranstaltung statt, die zum Ziel hatte, Menschen mit Behinderungen ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken. In seiner Eröffnungsrede wies Landrat Jörg Denninghoff darauf hin: „Wir haben die Inklusion zwar seit 1994 im Grundgesetz verankert, aber wir müssen sie auch in den Köpfen verankern.“