Bebauungsplan nimmt weitere Hürde: Jahnstraße in Hahnstätten wird neu geordnet

Löhweg: Beginn des Ausbaus noch in diesem Jahr

Die Arbeiten in der Pitzgasse und am Breitenplatz in der Ortsmitte biegen so langsam auf die Zielgerade, da rückt bereits der nächste Straßenausbau in Hahnstätten in den Fokus. Im Rahmen des aktuellen Ausbauprogramms sollen bis 2026 neben Pitzgasse und Breitenplatz die Ortsstraßen Löhweg, „Auf dem Pitzberg“, die Bahnhofstraße, im Zuge der Sanierung der Kreisstraße 61 von Hahnstätten bis Netzbach, erneuert oder ausgebaut werden. Jetzt stellte Carsten Wilbert die Planung für den Ausbau des Löhwegs vor, der noch in diesem Jahr beginnen soll.