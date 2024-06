Plus Limburg

Baustelle im Limburger Dom: Christus schwebt vor großem Stahlgerüst

Von Dieter Fluck

i Im Limburger Dom haben Gerüstbauer über der Apsis hinter dem Altar eine bis auf 17,50 Meter hohe imposante Plattform für anstehende Renovierungsarbeiten errichtet. Noch ist die Schutzplane nicht gehängt. Christus schwebt am Kreuz vor der Gerüstkonstruktion aus Stahlrohren, Leitern, Bohlen und Schutzgeländern. Foto: Dieter Fluck

Einheimische und die zahlreichen Touristen, die in diesen Tagen und in den kommenden Wochen den Dom besuchen, treffen das Limburger Wahrzeichen in einem stark veränderten Aussehen an. Nicht nur, dass die beiden Vordertürme wegen Schäden am Putz auf unbestimmte Zeit ein grünes Schutzkleid tragen.