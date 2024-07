Plus Kestert

Baulicher Mangel an Bahnunterführung Kestert: Bahn tritt weiter auf die Bremse

Von Mira Zwick

i Für normale Fahrzeuge unpassierbar: Die Bahnunterführung bei Kestert und einzige Zufahrt zu rund 50 Gärten und einem Wohnhaus. Ortschef Uwe Schwarz fordert die Bahn auf, nachzubessern, doch eine einvernehmliche Einigung scheint nicht in Sicht. Foto: Mira Zwick

Kurz hinter dem Ortsausgang von Kestert in Richtung St. Goarshausen gibt es eine Bahnunterführung, durch die rund 50 Gärten sowie ein Wohnhaus erreicht werden. Eine Unterführung, groß genug, um mit einem Auto oder einem Gemeindefahrzeug durchzufahren. Doch wer am anderen Ende herausfahren möchte, muss damit rechnen, mit seinem Fahrzeug aufzusetzen, so steil ist die Rampe an der bergseitigen Ausfahrt. Diesen baulichen Mangel möchte die Ortsgemeinde endlich beseitigt haben.