Bauarbeiten in der Westerwaldstraße Limburg: Mehr Teer als befürchtet

Von Stefan Dickmann

i Blick in die Baustelle Westerwaldstraße in der Brückenvorstadt von Limburg. Foto: Stefan Dickmann

Die Westerwaldstraße in Limburg ist eine wichtige Verkehrsverbindung in der Brückenvorstadt. Ihre Bedeutung ist zwar kleiner geworden, seitdem Autofahrer nicht mehr über die Alte Lahnbrücke stadtauswärts in Richtung Westerwaldstraße fahren dürfen, aber das ändert auch nichts daran, dass diese Straße (und die veralteten Kanäle) erneuert wird. Ein kleinerer Straßenabschnitt ist bereits saniert worden, an einem größeren Abschnitt (unter anderem bei Kaufland) wird derzeit gearbeitet.