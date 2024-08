Plus Katzenelnbogen

Bartholomäusmarkt in Katzenelnbogen: Heimatabend ist und bleibt ein Klassiker der Markttage

Von Thorsten Stötzer

i Da passte „keine Maus mehr hinein“: Voll besetzt war das Festzelt beim großen Heimatabend. Foto: Thorsten Stötzer

Der Stargast des Heimatabends hat das „Dankeschön“ quasi zur Hymne erhoben. Nicht nur deshalb passt „Olaf, der Flipper“ so wunderbar zum Bartholomäusmarkt in Katzenelnbogen. Weil der seit 100 Jahren im Kalender steht, gibt es viel zu feiern und eben zu danken, weil so viele Menschen über Jahrzehnte hinweg ehrenamtlich das Brauchtum gepflegt haben. Ganz klassisch startet auch diesmal das große Programm, das erneut Philipp Krekel und Jan Hendrik Klöppel moderieren.