Plus Bad Ems Bartholomäusmarkt Bad Ems: Vier Tage voller Spaß, Musik und guter Laune Von Andreas Galonska i Im vergangenen Jahr hatte die Traditionsveranstaltung bei der Eröffnung kein optimales Wetter erwischt. Es bleibt zu hoffen, dass es in diesem Jahr freundlicher aussieht, wenn der Bartholomäusmarkt ab Freitag, 23. August, seine Pforten öffnet. Foto: Andreas Galonska Das letzte Wochenende im August steht in Bad Ems traditionell im Zeichen des Bartholomäusmarkts. Die Veranstaltung muss zwar ohne den Blumenkorso auskommen, wird aber trotzdem für jede Menge Abwechslung sorgen – und das bei freiem Eintritt. Lesezeit: 2 Minuten

Los geht es am Freitag, 23. August, mit der offiziellen Eröffnung um 15 Uhr im Gastrodorf an der katholischen Kirche. Ab 18.30 Uhr folgt beste Laune mit der Coverband TPT aus Bad Ems, die klassischen Rock mit hohem Mitklatschfaktor servieren. Am Samstag, 24. August, dreht sich ab 16 Uhr alles um ...