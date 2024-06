Plus Bad Ems

Bartholomäusmarkt Bad Ems: Sarah Lahnstein ist die neue Marktkönigin

Von Ulrike Bletzer

i Sie freuen sich auf das Fest im August (von links): Frank Spiegel (Hofkanzler), Nadine Wilbert (noch amtierende Marktkönigin und neue Prinzessin), Sarah Lahnstein (neue Marktkönigin), Sophie Lahnstein (Prinzessin) und Bernd Geppert (Erster Vorsitzender Bartholomäusmarktverein). Foto: Ulrike Bletzer

Jetzt ist es also raus: Die neue Bartholomäusmarktkönigin heißt Sarah Lahnstein, ist aber eine echte Bad Emserin. In zwei Wochen wird die 21-Jährige, die in ihrer Freizeit gern Tennis spielt und taucht, ihre Ausbildung als Dachdeckerin beendet haben.