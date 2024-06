Plus Bogel

Bakterien arbeiten für die Energiewende: Hof in Bogel macht Strom aus Mist

Von Thorsten Stötzer

i Ortstermin auf dem Fermenter: Auf dem Hof Meisenheck konnte sich jeder unmittelbar über die Biogasanlage informieren. Foto: Thorsten Stötzer

Während man draußen noch friert, herrschen drinnen im Fermenter der Biogasanlage auf dem Hof Meisenheck bei Bogel mollige 43 Grad, was ein Stück der Energiewende beflügelt. „Bakterien haben es am liebsten warm“, erklärt Maik Holstein vom Hof Meisenheck und schildert weiterhin, dass eine kontinuierliche und gemäßigte Zufuhr an Gülle und Mist den biochemischen Prozessen zur Stromerzeugung entgegenkommt.