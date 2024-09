Plus St. Goarshausen

Bahnhofssanierung und Buswendeplatz: St. Goarshäuser Rat vergibt Aufträge – Rhein in Flammen war Thema

Von Mira Zwick

i Der Bahnhof in St. Goarshausen wird saniert. Nach Fertigstellung soll das Rathaus hier untergebracht werden. Bis dahin muss noch an einigen Stellen gearbeitet werden. Foto: Mira Zwick

Beim Thema Bahnhofsanierung, in dem künftig das Rathaus untergebracht werden soll, ist der Stadtrat St. Goarshausen in seiner jüngsten Sitzung wieder zwei Schritte weitergekommen. Außerdem berieten sich die Ratsmitglieder über das Thema Rhein in Flammen und die Einrichtung eines Buswendeplatzes an der B 274.