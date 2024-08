Plus Dausenau Bahnhofsbrücke in Dausenau: Neubau soll bald kommen Von Andreas Galonska i Direkt neben der alten soll die neue Bahnbrücke in Dausenau in Fahrtrichtung Nassau entstehen. Das aufgeschobene Projekt soll voraussichtlich mit der ab November anstehenden Streckensperrung umgesetzt werden. Foto: Andreas Galonska Ein wichtiges Projekt soll in absehbarer Zeit in Dausenau Wirklichkeit werden. Es geht um den Neubau der Bahnhofsbrücke, der zwischenzeitlich aufgeschoben wurde. Lesezeit: 2 Minuten

Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler kündigt an, dass das Vorhaben ab dem Herbst in Angriff genommen werden soll. Dann steht die Sperrung der Bahnstrecke für mehrere Monate an, was die Bauarbeiten an der neuen Brücke vereinfachen würde. Voraussichtlich ab November soll der Bahnhof in Bad Ems auf Vordermann gebracht werden. Gemeint sind ...