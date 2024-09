Plus Mittelrhein

Bahn fuhr am Freitagvormittag nicht am Mittelrhein: Bahn und Vias klären über Hintergründe auf

Von Mira Zwick

i Am Freitagvormittag fuhren keine Züge durchs Mittelrheintal. Foto: Mira Zwick

Sehr kurzfristig informierte die Vias am Donnerstagabend um 20.54 Uhr auf allen ihr verfügbaren Kanälen darüber, dass bereits am folgenden Morgen zwischen 6 und 12 Uhr der Zugbetrieb zwischen Wiesbaden und Niederlahnstein komplett ausfällt. Grund war, dass die DB InfraGO AG, die für die Schieneninfrastruktur zuständig ist, wegen Krankheit das Stellwerk in Oberlahnstein nicht besetzen konnte.