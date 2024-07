Plus Region Badesaison nimmt im Rhein-Lahn-Kreis Fahrt auf: Wer sorgt für Sicherheit im Wasser? Von Johannes Koenig i Der Besuch von Freibädern gehört für viele Menschen fest zum Sommer dazu. Aber auch Freibäder müssen zunehmend schauen, wie sie ihren Personalbedarf decken, auch wenn im Rhein-Lahn-Kreis die Situation offenbar noch entspannt ist. Foto: Timm Schamberger/dpa Langsam, aber sicher ist sie da, die Badesaison. Denn allmählich häufen sich die heißen Tage und die Freibäder füllen sich. Aber haben die Bäder denn genug Personal? Schließlich beschreitet zum Beispiel das Freibad Birlenbach jetzt neue Wege und hat mit Marisol (27) und Juan (23) zwei Rettungsschwimmer aus Argentinien gewinnen können. Diese achten nun rund 11 000 Kilometer von der Heimat entfernt auf die Sicherheit der Badegäste. Wie aber sieht die Situation im übrigen Rhein-Lahn-Kreis aus? Lesezeit: 4 Minuten

Haben andere Badebetriebe ebenfalls Probleme, Personal zu gewinnen? Dazu gibt es unterschiedliche Antworten. So heißt es zum Beispiel mit Blick auf das Waldschwimmbad Holzhausen an der Haide: „Bei uns ist die Personalsituation wirklich gut.“ Das sagt jedenfalls der Vorsitzende des Fördervereins und zukünftige Ortsbürgermeister, Michael Schicktanz. So habe man erst ...