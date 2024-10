Plus Bad Ems

Bad Ems gedenkt Adolf Reichwein: Ein Kämpfer für Volksbildung und freie Gesellschaft

i Der Völkerkundler und Pädagoge Adolf Reichwein war ein weit gereister Mann, der mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten hohe Anerkennung genoss. Als Widerstandskämpfer kam er 1944 vor den „Volksgerichtshof“. In Bad Ems erinnert eine Tafel am Geburtshaus an ihn. Foto: Privatsammlung

Adolf Reichwein hatte sich als Völkerkundler und Pädagoge in der Weimarer Republik einen großen Namen gemacht. Der Sozialdemokrat war in der NS-Zeit Mitglied der Widerstandsgruppe „Kreisauer Kreis“ und wurde 1944 nach einem Schauprozess in Plötzensee umgebracht. Am Sonntag wird in der Kurstadt an sein Leben erinnert.