Berndroth

Bachgeflüster: Die Bühne bebt beim Elektrofestival in Berndroth

i Bassige Elektroklänge in idyllischer Natur laden zum dritten Mal zum Tanz ein. Foto: Schwed/Pietsch

Der Festivalsommer erreicht den beschaulichen Einrich im Rhein-Lahn-Kreis: Nach zwei erfolgreichen Jahren findet in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge das Elektrofestival Bachgeflüster im idyllischen Berndroth statt und verwandelt am Samstag, 24. August, die malerische Auenwiese ab 10 Uhr in ein außergewöhnliches Festivalgelände. Für 14 Stunden tauchen Elektromusikfans in die einzigartige, familiäre Atmosphäre ein, die dieses Event zu etwas Besonderem macht.