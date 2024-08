Plus Balduinstein

Auswirkung auf Verkehr in Balduinstein: Bau der neuen Lahnbrücke hat begonnen

Von Hans-Georg Egenolf

i Das Erscheinungsbild im Umfeld der Lahnbrücke hat sich mit Beginn der Bauarbeiten unübersehbar verändert. Die Baustelle wird Balduinstein und den Straßen- und Radverkehr im Lahntal über mehrere Jahre hinweg beeinflussen. Foto: Hans-Georg Egenolf l

Mitte Juli haben die Arbeiten zum Neubau der Lahnbrücke im Zuge der Kreisstraße 25 in Balduinstein begonnen. Geplant ist, den Neubau wenige Meter lahnaufwärts parallel zur alten Brücke zu errichten. Das über mehrere Jahre hinweg angelegte Projekt wirkt sich vor allem auf den Straßen- und Radverkehr an der Lahn aus. Maximilian Duhr, stellvertretender Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Diez, erläutert auf Anfrage Details zu den anstehenden Bauabschnitten.