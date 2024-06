Plus Aar-Einrich

Aussprache im VG-Rat Aar-Einrich: Kommunikation mit Feuerwehr verbessern

i Ehrenamtliches Engagement: Die „Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige“ sorgte in der Sitzung für eine offene Aussprache. Foto: Uli Pohl (Archiv)

„Ich rege an, die Kommunikation zwischen der Verwaltung und der Feuerwehr in Aar-Einrich zu verbessern.“ Mit dieser Aussage fasste Max Weiß-Achenbach eine Aussprache zwischen Wehrleitung und Ratsmitgliedern der Verbandsgemeinde (VG) zusammen, die von Gerüchten, Anschuldigungen und aus Sicht der Feuerwehr nicht ausreichender Einbeziehung der Wehrleitung in Feuerwehrthemen der Verbandsgemeinde geprägt war.