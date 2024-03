Plus Holzappel/Diez

Auseinandersetzung nach Alkoholkonsum: Schlägerei am Herthasee beschäftigt Gericht

Von Thorsten Kunz

i Der Herthasee bei Holzappel ist das ganze Jahr über ein beliebtes Ausflugsziel und Naherholungsort. Eine Auseinandersetzung dort hatte nun ein gerichtliches Nachspiel. Foto: Willi Schmiedel (Archiv)

Ein 38-Jähriger aus der Verbandsgemeinde (VG) Diez mag es, laut eigenem Bekunden ab und zu am Herthasee bei Holzappel abzuhängen und „über dies und das“ nachzudenken. Dabei trinkt er auch gerne mal einen, manchmal auch etwas zu viel. So geschehen an einem Abend im Juni des letzten Jahres, was jetzt ein juristisches Nachspiel vor dem Diezer Amtsgericht hatte.