Plus Zollhaus Ausbau K 64 in Zollhaus: Arbeiten liegen im Zeitplan Von Uli Pohl i Kein Durchkommen gibt es seit Mitte April auf der K 64 in Zollhaus. Laut LBM sollen die Arbeiten bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Foto: Uli Pohl Mitte April begann – quasi mit dem Abschluss der Bauarbeiten auf der B 54 in Zollhaus – die Sanierung der Kreisstraße 64 in der Ortsdurchfahrt in Richtung Burgschwalbach. Geplant war, dass die Arbeiten bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen werden sollen. Und dieser Zeitplan wird nach aktuellem Stand der Arbeiten wohl eingehalten. Rund acht Monate sind als Bauzeit veranschlagt. Lesezeit: 2 Minuten

Das teilt der Landesbetrieb Mobilität in Diez (LBM) auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Wie bei jeder Straßensanierung kommen immer wieder Unwägbarkeiten ins Spiel, doch wir haben für solche Fälle immer ein Zeitpuffer in den Ablauf eingestellt“, sagte ein Sprecher des LBM. So war zuletzt unklar, ob das Trafohäuschen an der ...