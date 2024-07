Plus Lahnstein/Basel Aus Lahnstein zu Fuß nach Basel: Es muss nicht immer der Jakobsweg sein Von Dirk Förger i Der Schwarzwald war einer der Stationen auf der Wandertour von Ercan Otu bis nach Basel. Foto: Otu „Freiheit heißt für mich, da zu stoppen und zu schlafen, wo ich will. Daher hatte ich auch nicht genau geplant, wo ich übernachte, sondern bin einfach dort geblieben, wo es schön war.“ Der Lahnsteiner Ercan Otu hat sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt: Während einer wochenlangen Wanderung wollte er möglichst viele Eindrücke sammeln, Menschen treffen und im Einklang mit der Natur leben. Lesezeit: 4 Minuten

Und weil er gerade eine berufliche Auszeit hatte, konnte er diese Idee jetzt umsetzen. Dass dazu nicht unbedingt der Jakobsweg in Spanien nötig ist, bewies er mit seiner Wanderung aus Lahnstein nach Basel. Noch nie so lange unterwegs Fit war Otu schon vor seinem Start: Als langjähriger Sportler macht er dreimal in ...