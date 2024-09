Plus Heidenrod/Nastätten

Augenblicke im Skizzenbuch: Künstlerin nimmt erstmalig an „Kunst trifft Handwerk“ in Nastätten teil

Von Ulrike Bletzer

i Bisher war sie nur Besucherin, doch jetzt präsentiert Künstlerin Olga Geihslinger selbst ihre Werke bei der Ausstellung „Kunst trifft Handwerk“. Foto: Ulrike Bletzer/ubl

„Es hat lange gedauert, bis ich sagen konnte: Ich bin Künstlerin“, blickt Olga Geihslinger zurück. Schließlich ist Kunst per se brotlos. Oder? Dieses tief in der Gesellschaft verwurzelte Negativimage hatte sich auch ihr eingeprägt. Zum Glück nicht unauslöschlich: Inzwischen steht die 38-Jährige dazu, Künstlerin zu sein – und nimmt am zweiten Septemberwochenende zum ersten Mal an der Ausstellung „Kunst trifft Handwerk“ in Nastätten teil.