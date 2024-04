Auftaktveranstaltung für Konzept im Einrich: Hochwasserschutz ist langfristige Aufgabe

Aufruf an Bürger, weitere Gefahrenstellen zu melden

Wichtige Parameter der Starkregengefährdung sind aus den landesweit erstellten Starkregengefahrenkarten zu ersehen. So sind Überflutungen in der freien Fläche kaum schadensbildend, in bebauten Gebieten jedoch ganz anders zu bewerten. Diese Karten werden zurzeit durch das Ingenieurbüro ausgewertet. Die Mitarbeiter des Büros forderten die Bürger, Feuerwehren sowie die Betreiber von Land- und Forstwirtschaft dazu auf, durch ihre Ortskenntnisse die potenziellen Gefahrenbereiche im Einrich an das Ingenieurbüro weiterzugeben. Bilder und Videos von Starkregenereignissen können mit Angabe von Ort, Datum und Uhrzeit per E-Mail an das Büro Kämpfer