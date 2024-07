Plus Rettershain

Auch Rettershain plant einen Solarpark: Erste Informationen in Einwohnerversammlung vermittelt

Von Thorsten Stötzer

i Hoch über Rettershain könnte eine Freiflächenphtovoltaikanlage einmal grünen Strom erzeugen. Fotos: Thorsten Stötzer Foto: ths

Das Nachbardorf Lipporn hat gerade mit einem Solarparkfest die Inbetriebnahme einer Freiflächenphotovoltaikanlage gefeiert, jetzt wird in Rettershain ein ähnliches Vorhaben diskutiert. Das Projekt war nun Hauptpunkt in einer Einwohnerversammlung mit gut 50 Teilnehmenden. „Was vorgestellt wird, ist noch nicht in Sack und Tüten und noch nicht beschlossen“, stellte Ortsbürgermeister Uwe Jannaschk klar, bevor er das Wort an Marius Müller von der Firma Pionext übergab.