Plus Lahnstein

Auch die evangelische Kirche muss sparen: Was wird aus dem Gemeindehaus in Friedland?

i Behalten oder verkaufen? Das evangelische Gemeindehaus in Friedland steht vor einer ungewissen Zukunft. Foto: Tobias Lui

Was wird aus dem evangelischen Gemeindehaus im Lahnsteiner Stadtteil Friedland? Bis 2026 muss die Kirchengemeinde entscheiden, ob sie das Gebäude weiter nutzen möchte – und wenn ja, wie sie den Unterhalt finanzieren möchte. Denn vom Dekanat gibt es kein Geld mehr für die Instandhaltung des Gebäudes. Darüber diskutieren Gemeindemitglieder am kommenden Sonntag, 27. Oktober, um 11.15 Uhr im Rahmen einer Gemeindeversammlung im Gemeindehaus in Friedland.