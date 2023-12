Plus Rhein-Lahn Attacke im Rhein-Lahn-Kreis: 31-Jähriger stach mit einem Messer auf 79-Jährigen ein Ein 31-Jähriger hat im Sommer dieses Jahres im Rhein-Lahn-Kreis zwei Mal mit einem Messer auf einen 79-Jährigen eingestochen und den Mann im Anschluss – trotz seiner lebensbedrohlichen Verletzungen – einfach zurückgelassen. Von Johannes Mario Löhr

Das heute 80-jährige Opfer hatte es damals gerade noch geschafft, die Polizei zu informieren. Was ihm wohl das Leben rettete. Der Mann leidet jedoch bis heute an den massiven Verletzungen, hat seit der Tat zudem mit einer posttraumatischen Angststörung zu kämpfen. Der Angeklagte, der die Messerstiche gleich beim Prozessauftakt am Koblenzer ...