Arnsteiner Handschriften-Tage: Eintauchen in die Schreibstuben des Mittelalters

Die Arnsteiner Handschriften-Tage

Die Handschriften-Tage werden am Donnerstag, 9. Mai, um 16 Uhr mit einem Buchgespräch zur „Teatime“ eröffnet. Dem folgt um 19 Uhr ein Bildervortrag von Oliver Teufer (Fischer: „Ein Tausendsassa der Sakralkunst!“) zu Christi Himmelfahrt in der mittelalterlichen Buchmalerei. Am Klavier spielt der junge Pianist André Birnbaum. Der Freitag, 10. Mai, beginnt um 9 Uhr mit einem Frühstück, das in ein regionales Mittagessen übergeht. Um 16 Uhr kann in heiterer Atmosphäre über Lieblingshandschriften gesprochen werden, die von den Gästen als Faksimile oder über digitale Medien mitgebracht und an einer Großleinwand vorgestellt werden. Der Tag endet um 19 Uhr mit einem Vortrag über „Das Goldene Mainzer Evangeliar“.