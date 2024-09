Arbeiten im kommenden Jahr: K 61 und Bahnhofsstraße in Hahnstätten werden ausgebaut

In der Ratssitzung wurde diskutiert, im Zuge des Ausbaus der K 61 und der Bahnhofstraße die Einmündung in die Oberneisener Straße so zu verändern, dass die Kreuzung für Radfahrer übersichtlicher wird. Der Aartal-Radweg kreuzt an dieser Stelle die K 61. Foto: Uli Pohl