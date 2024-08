Plus Flacht

Arbeiten haben begonnen: Schulstraße in Flacht wird ausgebaut

i Kopfsteinpflaster prägte den Charakter der Schulstraße. Dies gehört nach dem Ausbau der Vergangenheit an. Die künftige Fahrbahn wird mit einer Asphaltdecke versehen. Foto: Uli Pohl

Eine der wichtigsten innerörtlichen Verbindungen in Flacht wird von Grund auf saniert. Der Ausbau der Schulstraße in Flacht hat begonnen. Von Grund auf bedeutet auch, an der tiefsten Stelle zu beginnen und sich dann, in zwei Bauabschnitte aufgeteilt, den Berg hochzuarbeiten.