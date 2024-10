Plus Singhofen

Arbeiten bei Singhofen: Kiesgrube wird zum Paradies für Kröte und Libelle

i Auf der früheren Kiesgrube in der Nähe der Mülldeponie bei Singhofen sind viele kleine Bäume und Sträucher entfernt worden. Entstanden ist mehr Platz für Teiche und Tümpel, die einen idealen Lebensraum für Amphibien bieten. Foto: Andreas Galonska

In der Nähe von Singhofen ist in den vergangenen Tagen sehr viel bewegt worden. Aus einer verwilderten Fläche wurde mit dem Einsatz von Maschinen und Muskelkraft eine neue Landschaft geformt, in der sich Amphibien künftig richtig wohlfühlen können.