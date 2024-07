Plus Lahntal Arbeiten an der Lahntalbahn: Ersatzverkehr noch mit Hindernissen Von Hans-Peter Günther i Die Haupthaltestelle für Runkel im Niederbrecher Weg fehlt in den elektronischen Medien für alle Busse in Richtung Limburg. Stattdessen werden den Fahrgästen Umwegfahrten über Villmar angezeigt. Foto: Hans-Peter Günther Seit Samstag ist die hessische Lahntalbahn für eine Streckenmodernisierung für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Davon ist die gesamte Verbindung zwischen Koblenz und Gießen betroffen. Und nach der missglückten Generalprobe in den Osterferien läuft auch diesmal nicht alles glatt. Lesezeit: 3 Minuten

Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) stellen seit Samstag auf vier verschiedenen Linien die Verbindungen zwischen Limburg und den unterschiedlichen Endpunkten in Gießen, Wetzlar und Albshausen her. Anstelle der bislang gut eingespielten nachmittäglichen Busverbindungen – da verkehren wegen Personalmangel bei der Deutschen Bahn an den Stellwerken schon seit Monaten keine Züge mehr ...